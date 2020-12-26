إيران توسع حظر التجول ليشمل 330 مدينة لمواجهة كورونا 

أعلنت السلطات الإيرانية، توسيع حظر التجول ليلا ليشمل 330 مدينة، وذلك ضمن إجراءات كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال علي رضا رئيسي، المتحدث باسم فريق العمل الوطني المعني بمتابعة ملف كورونا، في تصريحات صحفية إن "الحظر المفروض من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا في 108 مدن سيجري تطبيقه أيضا على المدن الأقل عرضة لخطر التفشي".
وأدى الحظر، الذي يشمل منع استخدام السيارات الخاصة بهدف تقليل مستوى الاختلاط بين الناس، إلى فرض قرابة 100 ألف غرامة في ليلة واحدة خلال الأسبوع الماضي.
وأعلنت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة عن وفاة 134 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بكورونا، وهو أقل عدد وفيات منذ 13 سبتمبر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 54574 في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في منطقة الشرق الأوسط.
كما سجلت إيران 5760 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يمثل أيضا أدنى عدد منذ 22 أكتوبر، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و194964 إصابة.
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