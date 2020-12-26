بايدن يحذر من عواقب وخيمة في حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيز...

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من عدم توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة التحفيز الاقتصادي، معتبرا أن هذا الأمر "سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

وفي بيان له، طالب بايدن ترامب بالتوقيع على الفور على مشروع قانون التمويل الحكومي واسع النطاق، مع انتهاء إعانات البطالة لملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل.

ووصف بايدن رفض ترامب القيام بهذا الأمر بأنه "تخل عن المسؤولية"، معتبرا أن هذا التصرف سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأضاف بايدن: "إنه اليوم التالي لعيد الميلاد، وملايين العائلات الأمريكية لا تعرف ما إذا كانت ستتمكن من تغطية نفقاتها، بسبب رفض الرئيس دونالد ترامب التوقيع على مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية الذي وافق عليه الكونغرس بأغلبية ساحقة من الحزبين".

وتنتهي صلاحية ملايين إعانات البطالة للأمريكيين، اليوم السبت، وذلك بعد رفض ترامب التوقيع على قانون بقيمة 2.3 تريليون دولار، كمساعدات لمتضرري فيروس كورونا.

وباستمرار قرار رفض ترامب، قد يفقد حوالي 14 مليون مواطن في الولايات المتحدة هذه الإعانات، وفقا لبيانات وزارة العمل، حيث سيبدأ وقف العمل الجزئي للحكومة الأمريكية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، ما لم يوافق الكونغرس على مشروع قانون تمويل حكومي مؤقت قبل ذلك.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن "مشروع القانون يعطي الكثير من الأموال للمصالح الخاصة، والمشاريع الثقافية، والمساعدات الخارجية، في حين أن شيكاته التحفيزية البالغة 600 دولار لكل فرد من ملايين الأمريكيين المكافحين كانت صغيرة للغاية"، مطالبا برفعها إلى 2000 دولار.