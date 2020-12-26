تفاصيل جديدة في قضية الأطفال المتهمين بالتواصل مع داعش بالكويت

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، تفاصيل جديدة عن خلية مكونة من مجموعة من الأحداث تابعة لتنظيم داعش" في الكويت، وبحوزتهم أسلحة وذخائر.
وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية "داعشي" تواصل مع المتهم الرئيسي في القضية وهو ابن برلماني سابق، واتضح أنه استعمل حيلا لإقناعه بالانضمام للتنظيم الإرهابي.
وقالت مصادر للصحيفة إن الداعشي الذي تولى مهمة التجنيد "عراقي" الجنسية، ومن أخطر عناصر التنظيم في العراق، وهو مطلوب للسلطات الأمنية العراقية.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية الكويتية زودت نظيرتها العراقية ببياناته وصوره، فضلا عن تسجيلات صوتية له، عثر عليها رجال الأمن في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهم الرئيسي.
وكشفت التحقيقات عن تواصل الداعشي مع المتهم الرئيسي، ابن النائب السابق، لمدة شهرين متتاليين ، واستدرجه خطوة بخطوة حتى أقنعه، وأحكم سيطرته العقلية والفكرية عليه، وأبلغه بأن قيادات التنظيم ستمده بكل ما يحتاجه من أموال، ليتمكن من تنفيذ أول أعماله التفجيرية داخل الكويت، ومن ثم سينتظر الوقت المحدد لدخول العراق للانضمام إلى عناصر التنظيم هناك.
وبحسب المصادر، فإن الداعشي العراقي طالب من الشاب الكويتي رسم علم داعش على كيس قمامة وتعليقه في غرفته، كما طالبه بشراء كميات كبيرة من الذخيرة على أن يرسل له مبلغًا ماليًا عن طريق أحد محال الصرافة.
وخلال مراسلات بين الطرفين، طالب الداعشي من الحدث الكويتي بتجنيد أصدقائه المقربين منه لتكوين خلية في الكويت، تتولى تنفيذ عمليات تفجيرية، على أن يكون هو قائدها، والمحرك الرئيسي للخلية.
وأعلنت الداخلية الكويتية في وقت سالق ضبط عدد من الأحداث الذين يتواصلون مع تنظيم داعش ويحملون الفكر المتطرف، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف دور عبادة ومجمعات تجارية.
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