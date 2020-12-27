المركز الوطني للارصاد نزول الأمطار بزخات من البرد من عواصف رعدية، يهتم الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية لمعرفة حالة الطقس بشكل دائم خاصة عند دخول موسم الشتاء في الوقت الحالي ونزول الأمطار الماضية وزيادة برودة الجو على معظم المناطق بالمملكة السعودية

حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية من نزول الأمطار الرعدية التي تكون مصحوبة بزخات من البرد الشديد، والتي تتواجد في شرق منطقة ينبع، وبالتالي أكدت هيئة الأرصاد من وجود عواصف رعدية قوية مع نزول الأمطار الشديدة على العديد من المحافظات والتى تشمل محافظة ينبع والعيص وبدر وخيبر.

تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية

قام المركز الوطني للأرصاد الجوية بالتحذير من وجود رياح قوية شديدة وسوف تؤثر على الرؤيا مع نزول الأمطار الشديدة والسيول وبالتالي قد تتسبب في عدم الرؤية بشكل واضح وسوف تستمر حتى 5: 00 يبدأ من اليوم الأحد، وبالتالي قامت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة بتحذير جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية بأخذ الحذر الشديد وتجنب الاقتراب من الأماكن التي يتواجد فيها مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

بجانب إلى أهمية أخذ كافة الاحتياطات الهامة واتباع كافة الإرشادات والتعليمات التي أعلن عنها الدفاع المدني للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، وعدم الخروج من المنزل الا فى حاله الضوء وخاصة من عقوق الأطفال وكبار السن في ذلك الوقت، وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه يجب على جميع المواطنين الحذر الشديد بسبب برودة الجو والتقلبات الشديدة التي سوف تحدث اليوم من عواصف رعدية والأمطار الغزيرة

والتي قد تتسبب في منع الرؤية بشكل كبير وعدم قيادة السيارة خاصة في هذه الأجواء لأنها قد تسبب في حدوث الكثير من المخاطر على هذا الشخص بسبب عدم رؤيته بشكل واضح ونزول الأمطار الشديدة والرياح القوية بسبب التقلبات الجوية الشديدة.