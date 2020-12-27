كيفية شحن شدات ببجي pubg مجانا 2021 في 20 ثانية..وبطاقات شحن شدات بيجي الجديدة

كيفية شحن شدات ببجي pubg مجانا 2021، للفوز بلعبة ببجي هذه اللعبة التي حققت نجاح باهر في العالم في وقت قياسي للغاية والذي جعلها من اهم الألعاب المغامرات الحماسية في الوقت الراهن حيث تجاوز عدد من قاموا بتحميل وتنصيب لعبة ببجي pubg اكثر من مائة مليون شخص خلال الفترات الماضية، حيث تتوافر اللعبة بشكل مجاني عبر تطبيقات ابل استور وأيضا سوق بلاي، ولكن ليست الصعوبة في تحميل لعبة pubg ببجي مجانا ولكن الصعوبة في الحصول علي شحن شدات ببجي pubg مجانا، والذي نقوم بتوضيحة اليكم عبر موقعكم ثقفني.

طريقة شحن ببجي سؤال تم تداوله في الفترات الأخيرة ننظر لأهمية شحن شدات ببجي للتمتع باللعبة والفوز بها، حيث يرغب اللاعبون لهذه اللعبة شحن شدات ببجي من اجل القيام بشراء الأسلحة والملابس وأدوات الحرب، فتوجد اكثر من طريقة لشحن شدات ببجي بداية من استخدام بطاقة جوجل بلاي أو شراء شدات ببجي، حيث جاءت أسعار بطاقات الشحن شدات بيجي الجديدة كالاتي:



3.6 ريال سعودي للحصول علي (3 + 60) شدة.

18 ريال سعودي للحصول علي (40+ 300) شدة.

37 ريال سعودي للحصول علي (90 + 600) شدة.

90 ريال سعودي للحصول علي (375 + 1500) شدة.

185 ريال سعودي للحصول علي (1000 + 3000) شدة.

369.29 ريال سعودي للحصول علي (2400 + 600) شدة.

ولكن إذا كنت تريد أن تعرفة كيفية شحن شدات ببجي بطريقة متميزة ندعوك إلي متابعة الفقرة التالية.

تتشابه عملية شحن شدات ببجي مع شحن جواهر فري فاير حيث أن اللعبتين يتبعون نفس طريقة الشحن المجانية والتي تتم من خلال المواقع التي تقوم بإعطائك نقاط يمكنك تحويلها إلي شحن ببجي مقابل القيام ببعض العمليات مثل تحميل تطبيقات أو مشاهدة فيديوهات.

لذا وجب علينا توضيح طريقة فعالة يستخدمها الكثيرون دون اللجوء الي المواقع أو قنوات اليوتيوت وتتم هذه الطريقة من خلال الدخول علي متجر بلاي وتحميل opinion Rewords واذا لم تجد قم بـــ تحويل المتجر إلي أمريكي بعد تحميل التطبيق سيتطلب منك المشاركة في التقييمات للحصول علي النقاط بعد جمع النقاط تقوم بالتوجه إلي لعبة ببجي والضغط علي UC purchase واتباع الخطوات الموضحة لإتمام عملية شحن شدات ببجي pubg مجانا وقبل انتهاء المقال إذا يسعدنا أراءكم حول عملية شحن شدات ببجي pubg مجانا 2021.