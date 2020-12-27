طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442 عبر منصة أبشر absher.sa

طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1442 في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الالكترونية هي أحد أهم عبارات البحث التي يبحث عنها بكثرة المقيمون في المملكة العربية السعودية من أجل تجنب دفع الغرامات المالية في حال عدم تجديد الاقامة الخاصة بهم، وعدم الترحيل النهائي خارج المملكة العربية السعودية، حيث يحتاج العاملون من المقيمين في المملكة العربية السعودية التأكد من صلاحية الاقامة الخاصة بهم، وهو الأمر الذي قد أصبح بسيطاً خلال هذه الفترة.

منصة أبشر الالكترونية

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية كانت قد أطلقت منصة أبشر الالكترونية من أجل أن يضم الموقع العديد من الخدمات التي تخدم كافة الأفراد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث توفر منصة أبشر كافة الخدمات الالكترونية التي تتبع وزارة الداخلية السعودية،ومنها خدمات الاستعلامات، وخدمات الجوازات، وغيرها من الخدمات الأخرى التي بالطبع تهم العديد ممن هم في المملكة العربية السعودية.

كما تم إطلاق تطبيق أبشر الالكتروني من أجل أن يساعد المستفيدين من خدمات أبشر أن تكون الخدمات سهلة وبسيطة من خلال التطبيق، والذي يوفر العديد من المزايا لمستخديمه عبر الهواتف الذكية، والتي تعمل بمختلف أنظمة التشغيل.

فمنذ انطلاق منصة أبشر الالكترونية ساهمت المنصة في توفير الوقت والجهد للمواطنين والمقمين، حيث ضمت المنصة خدمات عديدة، كما وفرت طرق لدفع الغرامات المالية الكترونياً، وأيضاً دفع تجديد الاقامة وغيرها من الخدمات التي أصبحت تتم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة من أجل قضاء هذه الخدمات.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة

ومن أجل القيام بالاستعلام عن صلاحية الاقامة الخاصة بالمقيم داخل المملكة العربية السعودية، ومعرفة موعد إنتهاء الاقامة فكل ماعليكم هو القيام بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الالكترونية عبر زيارة www.absher.sa الضغط على أيقونة الأفراد. القيام بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك على منصة أبشر. القيام بالدخول إلى الخدمات العامة. اختيار خدمة الاستعلام عن فترة صلاحية الاقامة. يتم إدخال رقم الاقامة الخاصة بك من أجل الاستعلام عنها، ومن ثم الضغط على عرض. سيتم عرض كافة البيانات المتعلقة بالاقامة التي قد تم الاستعلام عنها.

عقوبات عدم تجديد الاقامة

وكانت المملكة العربية السعودية قد حذرت المقيمين في وقت سابق من عدم تجديد الاقامة في وقتها المحدد، حيث أنه في حال عدم تجديد الاقامة قبل إنتهاء موعد صلاحيتها، سيتم تطبيق غرامات مالية على المخالفين، كما أنه في حال تكرار هذه المخالفة سيتم تعرض المخالف لعقوبة الترحيل النهائي خارج المملكة العربية السعودية.