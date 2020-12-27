السودان يعلن استعادة السيطرة على معظم الأراضي على الحدود مع إثيوبيا

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على معظم الأراضي على الحدود مع إثيوبيا.

ونقلت وسائل إعلامية عن صالح قوله القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي والاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الوزير السوداني أن القوات التي شنت هجوما ضد جنوده على حدود إثيوبيا ليست ميليشيا بل قوات نظامية.

وقال صالح لوكالة "رويترز" إن الجيش السوداني استعاد ما بين 60 إلى 70 %من الأراضي السودانية.

وتصاعد التوتر في المناطق الحدودية بين البلدين، منذ اندلاع الصراع العرقي في إقليم تيجراي الإثيوبي، ووصول نحو 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان.

ووقعت اشتباكات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بين القوات السودانية وأخرى إثيوبية على الحدود بين البلدين، بينما تجري المحادثات حول ترسيم الحدود ونزع فتيل التوتر.

من جانبه، ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باللوم على "جهات مجهولة" تقف خلف التوتر الواقع بين البلدين.