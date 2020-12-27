كندا تعلن اكتشاف إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت السلطات الصحية في كندا رصد أول حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.

وأكدت كندا اكتشاف أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أونتاريو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وذكرت باربرا يافي المسؤولة الطبية بمقاطعة أونتاريو أن حالات الإصابة بالسلالة الجديدة تعود لزوجين، ليس لديهما سجل سفر معروف، أو مخالطة أحد القادمين من بريطانيا.

وسجلت دول عدة منها فرنسا وإيطاليا واسبانيا والسويد، إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ80 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 1.75 مليون وفاة.

في وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا، تنتشر بشكل سريع بين الفئات العمرية الصغيرة.