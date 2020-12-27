ميليشيات حزب الله تهدد رئيس الوزراء العراقي: الاستخبارات الأمريكية لن تحميك

هددت ميليشيات حزب الله العراقي، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بشكل مباشر، وذلك في أعقاب تهديدات أطلقتها ميليشيات عصائب أهل الحق بحق الكاظمي أيضًا.
ودعا حزب الله رئيس الوزراء العراقي بعدم اختبار صبره، واصفًا الكاظمي بـ "الغادر".
وأضاف الحزب في تغريدة عبر موقع "تويتر": "الوقت مناسب جدا لتقطيع أذني" الكاظمي.. الاستخبارات الأمريكية لن تحميك".
وقال المتحدث باسم الكتائب أبو علي العسكري في تغريدة على تويتر، إن المنطقة تغلي على صفيح ساخن، وأن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو مايستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على (العدو) بأن لانكون الطرف البادئ لها".
وكانت عناصر موالية لميليشيات عصائب الحق هددت أمس الجمعة في مقطع فيديو الكاظمي، مؤكدين أنهم رهن إشارة زعيم ميليشيا العصائب، قيس الخزعلي.
وأمهلت الميليشيات، الحكومة العراقية 48 ساعة للإفراج عن المعتقل المتهم بإطلاق الصواريخ، حسام الزيرجاوي.
وكان الكاظمي أكد أنه يعتبر أمن العراق أمانة في عنقه وعنق حكومته، مضيفًا: "لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".
ورد الكاظمي على التهديدات الموجهة إليه من قبل عصائب أهل الحق قائلًا: "عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".
وتابع "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".
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