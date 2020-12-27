نتنياهو يعرض خريطة لـ المغرب لا تضم الصحراء الغربية.. فيديو

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة تظهر "صحراء منفصلة" عن المملكة المغربية، خلال حديثه عن مكالمة أجراها مع ملك المغرب محمد السادس.

وخلال فيديو للحديث عن العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وضع نتنياهو خلفه خريطة تظهر الصحراء منفصلة عن باقي أراضي المغرب.

وقال نتنياهو خلال المقطع إنه تحدث مع الملك محمد السادس، مضيفًا أنه تم الاتفاق على وصول وفد مغربي إلى إسرائيل الأسبوع الجاري، للدفع إلى الأمام وفتح المكاتب ودفع عملية فتح السفارات.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مكالمته مع العاهل المغربي كانت "حميمية وتمت بلغتي العربية الضعيفة وبالعبرية ولغة الملك الفرنسية الممتازة جدا، وأيضا باللغة الإنجليزية من جانبي".

وفي وقت سابق، وجه نتنياهو الدعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل، وبحثا سبل التعاون في مختلف الملفات المشتركة.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، وأعلنت فتح بعثة دبلوماسية "افتراضية" في الصحراء عقب اعترافها بسيادة المملكة على الإقليم.