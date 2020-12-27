مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل بسهولة ويتقدم للمركز الخامس

فاز مانشستر سيتي 2-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد بفضل هدفي إيلكاي جندوجان وفيران توريس، بواقع هدف في كل شوط، ليتقدم إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 14 عن طريق جندوجان بعد جهد وتمريرة من رحيم سترلينج من مدى قريب، وعقب بناء منظم للهجمة.

وسيطر سيتي على اللقاء تماما، وأضاف الهدف الثاني بعد الاستراحة بعشر دقائق، حيث أخفق فيدريكو فرنانديز مدافع نيوكاسل في إبعاد تمريرة من عرضية من جواو كانسيلو، لتصل الكرة إلى فيران توريس ويسجل بسهولة من مدى قريب.

وقفز سيتي، الذي يلعب في ضيافة إيفرتون صاحب المركز الثاني يوم الاثنين، إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

ويأتي نيوكاسل في المركز 12 وله 18 نقطة قبل أن يستضيف ليفربول المتصدر يوم الأربعاء المقبل.