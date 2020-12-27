نظام فارس الخدمة الذاتية ورابط تسجيل الدخول الجديد لعام1442

نظام فارس الخدمة الذاتية، تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 قامت وزارة التعليم بالمملكة بإطلاق نظام فارس الإلكتروني وذلك من أجل النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق التقدم وتقديم كافة وسائل الراحة وتوفيراً لجهد القائمين على العملية التعليمية حيث يقدم النظام العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة لكل من المدراء والمعلمين والموظفين والعاملين بالعملية التعليمية، وقد شهدت الأيام الماضية حدوث عطل ووجود مشكلة أثناء تسجيل الدخول ووجود عطل استمر لمدة ثلاثة أيام لذلك أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق الرابط الجديد حتي يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول بكل سهولة دون مواجهة أي مشكلة هذا وتعتبر الخدمة الذاتية هي نظام فرعي من النظام الإلكتروني فارس للموارد البشرية تتضمن تقديم الخدمات المختلفة للمدراء والمعلمين والموظفين والعاملين دون الحاجة إلى ضرورة الرجوع إلى الإدارة.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

هناك عدة خطوات يجب القيام بها حتي يتم تسجيل الدخول وجاءت الخطوات كما يلي:

يجب القيام أولاً بالدخول إلى موقع نظام فارس. الضغط على خيار التسجيل في الخدمة الذاتية. سوف يتوجب عليك كتابة وإدخال البيانات المطلوبة. الضغط على المربع الموجود به كلمة submit. سوف يتم إرسال رسالة على جوالك تحمل رمز التحقق قم بإدخاله.

كما يجب يجب مراعاة كتابة رقم الآيبان المسجل في نظام فارس والذي ينزل عليه الراتب كما يتوجب أيضاً كتابة رمز التفعيل المرسل عبر الجوال أو الإيميل وبعد ذلك يمكنك الدخول إلى النظام بكل سهولة بعد كتابة رقم الهوية والاسم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الخدمات التي يمكن القيام بها عبر نظام فارس

هناك عدد كبير من الخدمات التي يمكن إنجازها عبر نظام فارس بالنسبة للمدراء والموظفين وهذه الخدمات هي:

يستطيع المدير تقديم بلاغ بغياب موظف.

يستطيع المدير تقديم طلب بدل موظف.

يقوم المدير بالاستعلام عن الموظفين وطلباتهم.

يمكن للموظف تقديم طلب تقاعد.

يمكن للموظف تقديم طلب الحصول علة إجازة أو تمديد فترة الإجازة أو قطعها.

يمكن للموظف تقديم طلب بالبدلات.

الاستعلام عن رواتب الموظفين والعلاوات الخاصة بهم.

دخول الدورات التدريبية المختلفة.

الدخول إلى موقع نظام فارس.

كتابة الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول للحساب الخاص.

قم بالضغط على خيار الخدمة الذاتية.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار البيانات الشخصية.

قم بتحديد البيانات التي تريد تعديلها.

أدخل البيانات الجديدة ثم اضغط على متابعة.

اتبع باقي الإجراءات وأخيراً اضغط على تنفيذ.

خطوات تعديل البيانات المسجلة بنظام فارس

هذا وكما يتم من خلال نظام فارس التقديم على الوظائف للالتحاق بالعمل في المنظومة التعليمية بالمملكة لذلك يعتمد الكثير أو جميع العاملين بالعملية التعليمية على نظام فارس وذلك لما يقدمه من خدمات تتم من خلاله بكل سهولة وراحة تامة.