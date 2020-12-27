أفضل عروض وأسعار السيارات في السعودية 2021 ،عروض وأسعار السيارات في السعودية كثيرة ومتعددة فعندما يريد الشخص شراء سيارة جديدة، يقوم بالتصفح لرؤية أسعار ومواصفات أفضل السيارات، لتحديد الاختيار الذي يناسبه، وفي هذا المقال سنذكر لكم مواصفات وأسعار السيارات في السعودية .



أفضل عروض وأسعار السيارات في السعودية 2021

سوف نقدم لكم أفضل عروض وأسعار السيارت في المملكة العربية السعودية

يمكن اعتبارها صديقًا للبيئة في السوق السعودي، وتتميز بأسعار مناسبة نظرًا للمميزات الرائعة التي تحتوي عليها.

كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

ينتج المحرك سعة 1.2 لتر، 102 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومترًا، ويمكن أن تبدأ من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، ضمن دائرة نصف قطرها 6.4 كيلومترات، ويمكن أن تبدأ من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في الأماكن العامة فقط .

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اتراج

أسعار وعروض سيارة ميتسوبيشي اتراج

تبدأ سعر السيارة من 31 ألف ريال سعودي، ويمكنك الحصول على عروض من البنوك بالقسط، وقد يصل سعرها في العرض إلي ٣٠ الف ريال.

إم جي 360 فهي متوفرة في فئتين في المملكة العربية السعودية، سنعرضها عليكم فيما يلي.

الفئة الأولى لها إزاحة 1.5 لتر، و107 أحصنة متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

يمكن أن تتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 13.7 ثانية.

أما الفئة الثانية فتأتي بإزاحة 1500 سم 3 لـ 109 حصان.

مواصفات سيارة Mg 360

ويطرح موديل 2018 السيارة بالفئة الأولى في السعودية بسعر 35900 ريال، ويمكنها الوصول في العروض إلي ٣٥٠٠٠ ريال حسب المعرض.

فيما يصل سعر الفئة الثانية 45900 ريال سعودي.

أما سوزوكي سيليريو فهي متصلة بناقل حركة يدوي، وتعمل بمحرك سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصاناً، و 90نيوتن من عزم الدوران، وتستهلك 4.3 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتنتقل من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 13.5 ثانية فقط، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 155 كيلومترًا في 13.5 ثانية فقط.

كل هذه المميزات تجعل هذه السيارة تستحق الظهور، في قائمة أفضل سيارة بأرخص سعر، في قائمة سيارات المملكة العربية السعودية 2020.

أسعار وعروض سيارة Mg 360مواصفات سوزوكي سيليريوأسعار وعروض سوزوكي سيليريو

يتوفر موديل سوزوكي سيليريو 2018 بفئتين من المعدات، ابتداءً من السعر الرسمي لـ 32،500 ريال للفئة الأولى، و 38،500 ريال للفئة الثانية.

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم ابرز مواصفات وأسعار سيارات في السعودية، موديل أم جي 360، وسيارة ميتسوبيشي أتراج، وسيارة سوزوكي سليريو، التي يعتبران من أكثر السيارات مبيعاً، وأحسن الأسعار.