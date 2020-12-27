أول من تلقى اللقاح بألمانيا.. عجوز عمرها أكثر من 100 سنة

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن عجوزا تبلغ من العمر 101 عام، كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في ألمانيا السبت، قبل يوم من البداية الرسمية لحملة التطعيم في البلاد.
وأضافت محطة "إم دي آر" التلفزيونية المحلية أن هذه المرأة من هالبرشتات، وتعيش في دار لرعاية المسنين، حيث تم تطعيم 40 مقيما بالإضافة إلى 11 موظفا.
وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في وقت سابق السبت، إن شاحنات في طريقها لتسليم اللقاح لدور رعاية المسنين التي ستكون الأولى في التطعيم باللقاح الأحد.
وتخطط الحكومة الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير المقبل.
وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا زاد 14455، ليصل الإجمالي إلى مليون و627103 إصابات بينما يربو إجمالي عدد الوفيات على 29 ألفا.
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