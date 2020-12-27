ترامب : إجراءات الغلق تفوق أضرار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب ترامب فى تغريدة: "إجراءات الحجر فى الولايات التى يديرها ديمقراطيون تدمر حياة العديد من الناس فعلا، وضررها يفوق الضرر الذى قد ينجم عن الفيروس الصينى ذاته".

وأضاف أن "حالات الإصابة فى ولاية كاليفورنيا ارتفعت على الرغم من الغلق، ولكن فلوريدا وولايات أخرى لم تطبق الغلق وحالتها جيدة".