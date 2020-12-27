مقتل وفقدان 21 شخصا في انهيار جليدي بـ إيران

أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في العاصمة الايرانية طهران، اليوم، عن العثور على جثث 8 من متسلقي الجبال قتلوا جراء انهيار جليدي وقع أمس في مرتفعات طهران ولا يزال مصير 13 شخصًا مجهولًا.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، عن منصور دورهاتي، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة طهران، أنه تم الدفع بـ 20 فريق إغاثة و100 من رجال الإغاثة.
واضاف أن عمليات البحث عن مفقودين في مرتفعات طهران، لا تزال قائمة بواسطة فريق الإنقاذ والإغاثة بجمعية الهلال الاحمر الايرانية.
وتابع إن هناك مروحية تعمل الى جانب فرق الانقاذ وقد قامت بـ 9 طلعات جوية .
وأعلن أمس عن اختفاء عدد من متسلقي الجبال في مرتفعات العاصمة طهران اثر انهيار ثلجي حدث هناك.
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