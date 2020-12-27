أسرع تمويل بالتقسيط وبدون كفيل للسعودي والمقيم والمتقاعد من بنك البلاد

أسرع تمويل بالتقسيط وبدون كفيل أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البلاد للأفراد من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل،كما يوفر بنك البلاد القرض الشخصي بمبالغ تمويلية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالإضافة إلى متطلبات بسيطة لاستكمال طلب القرض،ويعتبر بنك البلاد من أهم وأكبر البنوك في المملكة وذلك نظراََ لما يقدمة البنك من حلول تمويلية ومنتجات بنكية تلبي كافة احتياجات ومتطلبات العملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أسرع تمويل بالتقسيط وبدون كفيل من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر حيث صمم هذا المنتج ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية كما يعتمد هذا التمويل على شراء أسهم أي شركة يختارها العميل وتكون ضمن قائمة الأسهم المعتمدة لدي اللجنة الشرعية الخاصة بالبنك،وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى في هذا المقال على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب قرض بنك البلاد بدون كفيل.

يتميز تمويل بنك البلاد بأنه متوافق مع أحكام وضوابط الهيئة الشرعية لدي البنك. يقدم بنك البلاد تمويل شخصي بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 60 شهر. يتيح البنك للعميل إختيار طريقة السداد على أقساط تتماشى مع الدخل الشهري للعميل. يمكن للعميل السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. قرض شخصي بمبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي. يعمل البنك على سرعة تنفيذ جميع إجراءات طلب المنتج. يتيح بنك البلاد للعميل إمكانية تأجيل قسط من كل عام. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي إلى وجود كفيل لاستكمال طلب الحصول على المنتج. يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي من بنك البلاد. يوفر بنك البلاد التمويل الشخصي بدون كفيل للسعودي والمقيم أيضاً. يمكن للعملاء من المتقاعدين التقديم على طلب الحصول على المنتج. يمكن للعملاء من العاملين في البنوك المحلية الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى. سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته. يقدم بنك البلاد الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدية بدون الحاجة إلى وجود كفيل وذلك بعد توافر جميع الشروط التي وضعها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب تمويل بنك البلاد الشخصي بدون كفيل.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الفوري بدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد التقديم على الطلب عن طريق الدخول على رابط تمويل بنك البلاد وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل.

يمكن للعميل التقديم على طلب المنتج عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع بنك البلاد وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي المتاح لدي البنك بدون كفيل.

طريقة التقديم على طلب القرضشروط الحصول على قرض بنك البلاد بدون كفيل

وقد حدد بنك البلاد بعض الشروط للاستفادة من عرض قرض بنك البلاد بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهرى للعميل ،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على تلك الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يمتلك العميل حساب جاري لدى بنك البلاد. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة. يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي البنك في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك للسعوديين أما للمتقدم المقيم فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 3500 ريال سعودي.

تقديم إثبات الهوية للعميل ويشترط أن تكون سارية.

للعاملين في القطاع العسكري يشترط تقديم بطاقة العمل.

يقوم المتقدم بتعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط.

يقدم المتقدم إقرار وأفصاح بجميع إلتزماته المالية الأخرى.

تقديم تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

تقديم خطاب تحويل الراتب الشهرى للمتقدم.

X إقرأ أيضاً: أسرع تمويل إسلامي بدون كفيل ولا تحويل الراتب ومبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال من الشركة السعودية

المستندات والأوراق المطلوبة