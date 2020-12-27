نتائج قبول الدفاع المدني 1442 خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الدفاع المدني برقم الهوية عبر موقع التجنيد الموحد

أوضحت هيئة الدفاع المدني منذ قليل بأن يتم قبول بعض النساء والرجال المتقدمين للوظائف لوظائف الدفاع المدني، حيث لابد أن يكون لدى الطالب بعض المستندات التي ساعدته على التقديم للوظائف، ومن ثم يمكن للطالب التعرف إذا كان من المقبولين للوظيفة أم لا، سنتعرف اليوم على أسماء المرشحين المقبولين لوظائف الدفاع المدني والاستعلام عن النتيجة عبر موقع جدارة برقم الهوية.

رابط نتائج قبول الدفاع المدني 1442

قدمت هيئة الدفاع المدني العديد من الوظائف الإدارية التي من خلالها تقدم عدد كبير من الرجال والنساء من أجل الالتحاق بالوظائف، حيث أن الكثير من الرجال والنساء قدموا أنفسهم بعد أن توافر بعض المستندات المطلوبة والتي من ضمن هذه المستندات ما يلي::-

صورة من البطاقة الهوية الشخصية.

3 صور شخصية للمتقدم.

شهادة التخرج الخاص بالطالب أو الطالبة وفي حالة أن الطالب أو الطالبة كانوا يدرسون خارج البلاد فعليهم بجلب شهادة المعادلة التي تثبت ذلك، لابد أن يكون المتقدم من ذوي الجنسية السعودية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف الدفاع المدني عبر جدارة

يتم الاستعلام عن نتيجة الوظائف الدفاع المدني عبر موقع جدارة برقم الهوية، والذي من خلالها يمكن لأي طالب وطالبة الاستعلام عبر الموقع، عن طريق الطرق التالية:-

يتم الدخول عبر الموقع الرسمي لجدارة.

يتم الضغط على أيقونة النتائج الدفاع المدني.

ويتم كتابة رقم الهوية والضغط على كلمة أستعلام.