بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا في هذا الموعد

ذكرت صحيفة صنداي تليغراف أن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا اعتبارا من الرابع من يناير المقبل، وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

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