ضبط تردد قناة فتافيت للطبخ الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة فتافيت للطبخ الجديد 2021 وطريقة ضبط تردد القناة على نايل سات وعرب سات، قناة فتافيت هي قناة طبخ عربية تفضلها أغلب السيدات من مُهتمي الطبخ؛ نظرا لاحتوائها على عديد من البرامج التي تتناول طرق عمل أشهى الأكلات والحلويات الشرقية، كما تسعى لتقديم أطباق حلو وحادق من الأكلات الشهيرة جميع دول العالم، وجاء هدف إنشاء قناة فتافيت fatafeat لتسهيل عمل الأكلات بمختلف أنواعها على المبتدئين في تعلُم الطبخ من السيدات العربيات، وذلك عن طريق شيفات من أهم وأفضل شيفات الوطن العربي، لذا دعونا نتعرف على كيفية ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة فتافيت للطبخ 2021.

تردد قناة فتافيت للطبخ الجديد 2021

انطلقت قناة فتافيت الإماراتية للطبخ التي تُعد أحد أفضل قنوات الطبخ على مستوى الوطن العربي منذ 15 عام تقريباً، وبدأت في بث برامجها بالتحديد في 26 ديسمبر 2006، ويعد من أشهر برامجها مطبخ منال والذي يُعد من أقدم برامج الطبخ في العالم العربي، حيث يُقدم العديد من الأطباق القديم منها والمتأصل في مُعظم الدول العربية، ومنها الأطباق الحديثة التي تُعتبر امتزاج واستحداث للأطباق القديمة، ونظرا لشهرة هذا البرنامج العريق وتقديمه لكثير من الأكلات المميزة فقد زاد متابعي قناة فتافيت بشكل كبير وزاد معدل البحث عن ترددها الجديد لعام 2021.

قومي بضبط قناة fatafeat للطبخ على تردد 10930 بالنسبة للقمر الصناعي عرب سات، وذلك مع ضبط معدل الترميز على 27500 على أن يكون الاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 2/3، أما بالنسبة للقمر الصناعي نايل سات فقد أصبح ترددها الجديد هو 12437 استقطاب أفقي، وذلك مع ضبط معدل الترميز على 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3 أيضا.

برامج قناة fatafeat للطبخ

تُقدم قناة فتافيت العديد من البرامج ومنها برنامج سلمي في البيت، والذي تقدم من خلاله الشيف سلمى العديد من الأطباق المختلفة مثل دبابيس الدجاج والحواوشي والديك الرومي المشوي في الفرن ووصفة المسقعة بدون لحم، وأيضا برنامج ملح وفلفل للشيف وفاء الكندري والتي تقد أطباق متنوعة أيضا مثل أقراص كبة البرغل ووصفة حلقات البصل المقرمشة والبقصم وطبق القرنبيط في الفرن، وبرنامج 100 مكرونة للشيف طارق إبراهيم ووصفته الشهيرة بيني ارابياتا وكذلك وصفة السباجيتي بالثوم وزيت الزيتون والشطة، وغيرها من البرامج اليومية والأسبوعية التي تجعل معظم سيدات البيوت تبحث عن آخر تحديث حول تردد قناة فتافيت للطبخ.