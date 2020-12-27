كندا تنضم إلى الدول المصابة بفيروس كورونا المتحور

أكدت كندا تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحوّر، الذي ظهر مؤخّراً في بريطانيا، ويملك قدرة أكبر على العدوى، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحليّة، السبت.

وقالت نائبة رئيس قطاع الصحة في مقاطعة أونتاريو، باربرا ياف، في بيان، إنّ "الإصابتين هما لزوجين من دورهام"، مضيفاً أنه قد تمّ عزلهما.

وأعادت أونتاريو فرض إقفال عام لأسابيع بسبب الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، في حين علّقت كندا حتى 6 يناير كل الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد ظهور طفرة جديدة من كوفيد-19 في هذا البلد.

واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة السبت، من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها.

وقالت ياف في البيان إنّ هاتين الإصابتين "تعززان حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان والاستمرار في الالتزام بإرشادات الصحة العامة، بما في ذلك تدابير الحجر التي دخلت في المقاطعة حيز التنفيذ" السبت، وستستمر في جنوبها لمدة 28 يوماً وفي شمالها 14 يوماً.

وسجّلت كندا لغاية السبت أكثر من 534 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 14700 وفاة.