تطعيم العشرات ضد كورونا فى ألمانيا قبل الانطلاق الرسمي لحملة التلقيح

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة "إم.دي.آر" المحلية أفادت بأن امرأة مسنة تبلغ من العمر 101 عام كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا فى ألمانيا يوم السبت.
وأضافت أن هذه المرأة من هالبرشتات وتعيش فى دار لرعاية المسنين حيث تم تطعيم 40 مقيما بالإضافة إلى 11 موظفا.
وتخطط الحكومة الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير.
وذكر معهد "روبرت كوخ للأمراض" المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة فى ألمانيا زاد 14455 ليصل الإجمالى إلى مليون و627103 إصابات بينما يربو إجمالى عدد الوفيات على 29 ألفا.
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