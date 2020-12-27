هجوم مسلح فى ولاية إلينوى الأمريكية ومقتل 3 أشخاص

جدة - نرمين السيد - واعتقلت الشرطة شخصا قالت إن له علاقة بالحادث دون أن تكشف معلومات إضافية عن هويته. يشار إلى أن مدينة روكفورد تقع على بعد 130 كيلومترا شمال غرب شيكاغو.

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