جدة - نرمين السيد - أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم السبت، عن أول حالتين مؤكدتين لفيروس كوفيد-19 المتحور والذى تم اكتشافه للمرة الأولى فى المملكة المتحدة، لتصبح أونتاريو هى أول مقاطعة معروفة فى كندا تحدد السلالة الجديدة للفيروس.





وقالت حكومة المقاطعة فى بيان صحفى إن الحالتين هما زوجان فى دورهام ليس لهما تاريخ سفر معروف. وقالت الدكتورة باربارا يافي، مساعد رئيس هيئة الصحة فى أونتاريو، فى بيان: "هذا يعزز بشكل أكبر حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء فى منازلهم قدر الإمكان والاستمرار فى اتباع جميع نصائح الصحة العامة، بما فى ذلك إجراءات الإغلاق على مستوى المقاطعة التى تبدأ اليوم". وأضافت "حددت إدارة صحة منطقة دورهام الحالتين، وتجرى عمليات التحقيق فى تواصلهما. وتعمل أونتاريو بالتعاون مع نظرائنا الفيدراليين فى وكالة الصحة العامة الكندية". وتتميز الطفرة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس. ويتواجد الشخصان حاليا فى عزلة ذاتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف أول حالتين مؤكدتين لفيروس كورونا المتحور فى كندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.