نظام نور noorresults لنتائج الطلاب بالهوية الوطنية لولي الأمر والطالب 1442

نظام نور noorresults لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لم يتم تفعيله حتى الآن لاستخراج شهادات الطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث ازدادت عمليات البحث عن رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442هـ، كما ورد إلينا العديد من الاستفسارات لمعرفة ما إذا كان قد تم تفعيل الرابط الرسمي لنظام نور المركزي برقم الهوية فقط من عدمه.

وهنا نود أن نحيط متابعي موقع ثقفني علماً بأن رابط دخول نظام نور برقم السجل المدني لولي الأمر أو للطالب والطالبة يتم إطلاقه في أوقات الاستعلام عن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول أو الثاني، بمعنى أن الرابط يتم تفعيله بعد الانتهاء من رصد الدرجات لكافة المراحل التعليمية بالتعليم العام.

ومن خلال المقال نُرفق رابط برنامج نور التعليمي المتوفر حالياً لاستخراج الشهادات لحين تدشين الرابط الجديد برقم الهوية فقط، ومن يرغب في التعرف على موعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية ومعرفة طريقة إعادة ضبط كلمة السر في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور noorresults

وفقاً لمواعيد التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي الجاري أو الخطة الزمنية للعام الدراسي 1442هـ، فقد بدأت الاختبارات لكافة مراحل التعليم العام اعتباراً من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م، وقد انتهت فترة اختبارات المرحلة الابتدائية يوم الخميس بتاريخ التاسع من شهر جمادي الأولى للعام الهجري الحالي الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر الجاري.

وبعد أن تم الانتهاء من فترة اختبارات المرحلة الابتدائية اعتباراً من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، فمن المقرر أن يتم الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب وفقاً للآلية الجديدة للتوزيع المعتمدة في نظام نور كما أعلنت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عام رسمياً في أخر يوم من أيام الاختبارات، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات، يتم تدقيقها ومراجعتها قبل رفعها على نظام نور بالهوية الوطنية فقط.

وتعتبر المرحلة الحالية من أصعب المراحل التي تمر على أولياء الأمور والطلاب والطالبات خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى إجراء الاختبارات عن بُعد لمستخدمي منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى المعتمدة من جانب الوزارة، وهذا الأمر قد زاد العبء على أولياء الأمور والمدارس.

ولكن أثبتت منصة مدرستي أنها قد تم إنشائها بعناية فائقة من جانب الوزارة لتتماشى مع الوضع الحالي، ومن يرغب في التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

رابط نظام نور المركزي

نظراً لمعرفتنا التامة بما يمر به الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من ضغوط بسبب رغبتهم في التعرف على نتائج أبنائهم، فهم يقومون حالياً بالبحث عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لما يتميز به من سهولة ويسر عند الاستخدام، فهو لا يحتاج للدخول إليه سوى إدخال رقم السجل المدني لولي الأمر أو الطالب، ثم رمز التحقق المكون من أربعة أرقام.

ولهذه الأسباب نود أن نحيطكم علماً بأن موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لم يتم تفعيله حتى اليوم الجمعة بتاريخ 25 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 10 جمادي الأولى 1442هـ، وفي حال الإعلان رسمياً من جانب الوزارة عن توفير رابط نور بالهوية فقط، فسيتم إشعار متابعينا بذلك عبر موقع ثقفني مباشرةً بمشيئة الله تعالى.

ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب حالياً يمكنه ذلك عن طريق اتباع الرابط الرسمي لدخول نظام نور noorresults المركزي التالي:

رابط نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية (معطل حالياً). رابط منصة مدرستي (schools.madrasati.sa).

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات وهي (الخطوة الأولى: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب – الخطوة الثانية: التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها –

الخطوة الثالثة: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها – الخطوة الرابعة: عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله – الخطوة الخامسة: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها).

ومن يرغب في معرفة خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور توزيع الدرجات وفق الآلية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن اعتماد وتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع درجات المراحل التعليمية الثلاث “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية”، ومن يرغب في التعرف على درجة كل مادة من المواد الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم عام الآن وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب الوزارة، يمكنه ذلك من خلال التالي:

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

وجهت وزارة التعليم عام بقياس الفاقد التعليمي لدى طلاب وطالبات المراحل بالتعليم العام كافة، ومن ثم تشكيل لجان للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في المواد الدراسية لكامل الفصل الدراسي الأول، ومن ثم إعداد جدول زمني لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية.

كما تم التشديد من جانب وزارة التعليم عام على ضرورة القيام بتنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي من خلال منصة مدرستي التعليمية، وإعداد خططاً ودروساً علاجية لهذا الشأن، كما أعلن وزير التعليم عن أنه سيتم توضيح آلية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ.

ويتم الإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات من حساب نظام نور لولي الأمر من خلال دخول حساب ولي الأمر في نظام نور المركزي المتاح حالياً، ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة”، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض شهادات الطلاب مباشرةً عبر نظام نور noorresults للنتائج.