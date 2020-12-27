رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ورابط تسجيل الدخول للمعملين ومديري المدارس

نظام فارس الخدمة الذاتية، يعد نظام فارس من أفضل الأنظمة التعليمية التي تقدم مزيد من الخدمات للمعلمين حيث يساعد نظام فارس الخدمة الذاتية المعلم على رفع الأنشطة التدريبية للطلاب، كما أنه يساعد المعلم في الحصول على أجازة مرضية بشكل إلكتروني من خلال النظام، والعديد من الخدمات مثل الإطلاع على كشوف الراتب، كما أنه يعتبر نظاما هاما لمديري المدارس، حيث أنه بإمكانهم أن يقومون من خلاله متابعة طلبات العاملين بشكل سهل، وفتحت وزارة التربية والتعليم السعودية باب التسجيل في ذلك النظام للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها، كما أنها قد حددت موعد معين لإدخال جميع بيانات العاملين بالكوادر التعليمية لأنشطة التطوير المهني، وذلك قبل يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، وإليكم الان رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

نظام فارس الخدمة الذاتية

يبحث العديد من المعلمين ومديري المدارس بشكل مكثف عن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، وهو النظام الذي أتاحته الوزارة لحصول المعلمين ومديري المدارس على العديد من الخدمات التي سوف تسهل عليهم كل شئ بعد ذلك، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية حصول المعلمين على أجازة من خلال إجراء بعض الخطوات، وذلك بعد إتمام تسجيل الدخول على النظام، وإليكم في الفقرة القادمة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

يمكن لكافة العاملين بالكوادر التعليمية في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالتسجيل بشكل مباشر في نظام فارس الخدمة الذاتية عن طريق زيارة الرابط الرسمي للنظام من هنا، والاستفادة بالخدمات المتعددة التي يتيحها النظام على الموقع الخاص به، سواء كان لتقديم الأنشطة والدورات، أو لطلب الأجازة من خلال نظام فارس، ويلزم على جميع العاملين بالكوادر التعليمية أن يقوموا بالتسجيل في ذلك النظام.

الآن عزيزي القارئ يمكنك الدخول والتسجيل على نظام فارس الخدمة الذاتية للطلاب والمعلمين من خلال الضغط على الرابط السابق للتحويل مباشرة الى الموقع الرسمي لنظام فارس حيث يمكن للطلاب الاطلاع على الانشطة التدريبية والدورات او للمعلمين حيث يمكنهم تقديم طلب للحصول على اجازة مرضية كما يملك نظام فارس العديد من الخدمات الغزيرة التي يوفرها لجميع الكوادر التعليمية.