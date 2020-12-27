رابط نظام نور لنتائج الطلبة بالهوية فقط 1442 عبر موقع noorresults الرسمي

ننشر رابط نظام نور لنتائج الطلبة بالهوية فقط أو موقع نور بالسجل المدني لولي الأمر noorresults لاستخراج شهادة من موقع برنامج نور المركزي عن طريق الحساب الشخصي للمستفيد من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي يقدمها نظام نور لنتائج الطلاب بمراحل التعليم عام فور إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية فقط بشكل رسمي من جانب الوزارة، حيث تتيح فقط في الوقت الحالي موقع نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

حيث يقوم المستفيد سواء كان ولي أمر أو طالباً أو طالبةً بالدخول إلى حساب نظام نور ولي الأمر بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة به، وفي حال نسيان بيانات المستخدم من جانب ولي الأمر، فيمكنكم الدخول إلى الموقع التعليمي المركزي للنتائج عن طريق إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم، ومن يرغب في التعرف على خطوات إعادة ضبط كلمة المرور في نظام نور، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور لنتائج الطلبة 1442

أجرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اختبارات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم العام الثلاث اعتباراً من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية اعتباراً من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م، وقد استمرت اختبارات المرحلة الابتدائية لمدة خمسة أيام كما وجهت الوزارة، لتنتهي اختبارات الابتدائي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 9 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 24 ديسمبر 2020م.

وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس الابتدائية عن انتهائها من رصد الدرجات للطلاب والطالبات وتدقيقها ومراجعتها، ومن ثم رفعها في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، وقد أعلنت وزارة العدل عن أن عقوبة التزوير في أوراق الإجابات للاختبارات الدراسية أو البيانات الخاصة برصد نتائج الطلاب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن ستين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد شددت وزارة التعليم عام على ضرورة تنفيذ البرامج الخاصة بمعالجة الفاقد التعليمي بواسطة منصة مدرستي التعليمية، إلى جانب إعداد خطط ودروس علاجية لهذا الشأن، كما وجهت أيضاً بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات في كافة المراحل، وتتيح وزارة التعليم حالياً إمكانية دخول نظام نور لنتائج الطلبة وأولياء الأمور باسم المستخدم وكلمة المرور الذي يمكنكم الحصول عليه من خلال الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية فقط noorresults (معطل حالياً).

خطوا ت استخراج شهادات الطلاب من منصة مدرستي 1442

تم الإعلان من قبل بعض الإدارات التعليمية عن إمكانية استخراج نتيجة طالب عن طريق منصة مدرستي التعليمية، حيث يتم استخراج نتائج الطلاب مباشرةً من خلال اتباع عدداً من الخطوات يالتي يمكن إجمالها في التالي:

الدخول من جانب ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب أو الطالبة (schools.madrasati.sa).

من القائمة الرئيسية يتم النقر على خيار “التقويم”.

النقر على خيار “إشعارات الفصل الدراسي الأول” بالمستطيل الأخضر.

سيتم التحويل إلى صفحة تفاصيل الحدث التي تحتوي على العديد من البيانات الخاصة بالطالب، قم بالنزول إلى أسفل الصفحة وقم بالنقر على خيار (الملفات)، وسيتم تنزيل الشهادات بملف بصيغة pdf على الجاهز الخاص بك.

قم بفتح الملف ومن ثم البحث عن الشهادة الخاصة بالابن أو الابنة.

ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج النتائج من منصة مدرستي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

وزارة التعليم عام نظام نور لنتائج الطلاب

وجهت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات بكافة المراحل، ومن ثم تشكيل لجان للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في المواد الدراسية لكامل الفصل الدراسي الأول، ومن ثم إعداد جدولاً زمنياً لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية.

كما تم التشديد من جانب وزارة التعليم عام على ضرورة القيام بتنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي من خلال منصة مدرستي التعليمية، وإعداد خططاً ودروساً علاجية لهذا الشأن، كما أعلن وزير التعليم عن أنه سيتم توضيح آلية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ، وأننا جاهزون بفضل الله لكافة السيناريوهات التي تتعلق بآلية العودة للدراسة.

آلية توزيع الدرجات الجديدة لمراحل التعليم عام 1442

تم الإعلان عن الآلية الجديدة لتوزيع الدرجات لمراحل التعليم عام الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، كما أعلنت عن اعتماد الآلية الجديدة عند رصد درجات الطلاب في نظام نور بالهوية الوطنية، ويمكنكم الآن التعرف على الآلية الجديدة لكافة المراحل الدراسية من خلال التالي: