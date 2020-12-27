موقع نظام نور لولي الأمر بالهوية فقط لنتائج الطلاب 1442 بمراحل التعليم عام

ننشر رابط دخول موقع نظام نور لولي الأمر بالهوية فقط ورمز التحقق noorresults للاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة سواء كان بالمرحلة الابتدائية أو المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك فور إطلاق رابط نظام نور بالهوية فقط أو رابط دخول موقع نور بالسجل فقط وبدون كلمة سر من جانب وزارة التعليم عام.

حيث من المقرر أن يتم رصد درجات كل مادة من المواد الدراسية بعد الانتهاء من الاختبار الخاص بها، وقد أنهت المرحلة الابتدائية فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وقد تم الإعلان من جانب المدارس التي أنهت عملية الرصد والتدقيق بإتاحة نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي 1442، ومن يرغب في التعرف على طريقة استخراج نتيجة طالب أو شهادة طالب من منصة مدرستي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

موقع نظام نور لولي الأمر بالهوية فقط

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية الدخول إلى الحساب الخاص المربوط مُسبقاً بالطالب أو الطالبة لكي يتمكن ولي الأمر من متابعة ملفات حضور وغياب الأبناء، إلى جانب التعرف على الجداول الدراسية وجداول الاختبارات النهائية، حيث تتم إضافة ولي الأمر إلى منظومة التعليم الإلكتروني من جانب المؤولين ممن لديهم الصلاحية مثل قائد المدرسة ومدير إدارة التربية والتعليم ومسؤول النظام المركزي.

وتتمثل أولى العمليات التي يجب على أولياء الأمور القيام في تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة السر) الخاصيين به، وذلك لكي يتمكن ولي الأمر من الدخول إلى نظام نور التعليمي، ومن ثم القيام بمختلف العمليات التي له صلاحية القيام بها، وقي حال نسيان كلمة السر أو اسم المستخدم، فلن تستطيع الدخول إلى النظام المركزي، لذلك قمنا بتوفير خطوات إعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم وموعد تفعيل رابط نور بالهوية فقط من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية فقط 1442

يتم البحث من جانب أولياء الأمور في الوقت الحالي عن رابط دخول موقع نظام نور لولي الأمر بالهوية ورمز التحقق فقط أو رابط نظام نور بالسجل المدني بدون رقم سري لاستخراج شهادات الفصل الدراسي الأول للعام الدرسي الجاري، حيث يجب العلم أن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية فقط noorresults، والموقع المتوفر حالياً هو نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر فقط الذي يمكنكم الحصول عليه من خلال التالي:

رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية (معطل حالياً).

وقد تم الإعلان من جانب الوزارة عن طباعة التقارير يوم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى لكافة الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية، والتقارير الظاهرة حالياً هي تقارير نظام نور ولي الأمر الخاصة بالصف الأول والثاني الابتدائي فقط.

آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم عام 1442

تم الإعلان عن الآلية الجديدة لتوزيع الدرجات لمراحل التعليم عام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442، كما أعلنت عن اعتماد الآلية الجديدة عند رصد درجات الطلاب في نظام نور بالهوية فقط، ويمكنكم الآن التعرف على الآلية الجديدة لكافة المراحل الدراسية من خلال التالي:

ويتم استخراج نتيجة طالب من حساب نظام نور ولي الأمر عن طريق الدخول إلى النظام بتعبئة البيانات الشخصية لولي الأمر، ثم الدخول إلى التقارير، ومن كشوف الدرجات، قم باختيار كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “ابحث”.