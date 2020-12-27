البرازيل تعلن تسجيل 307 وفيات جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس السبت إنها سجلت 17246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات مرتبطة به خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





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