المكسيك تسجل انخفاضًا كبيرًا فى إصابات ووفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء أمس السبت، تسجيل 4.974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 189 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فى انخفاض كبير عن الحالات المسجلة فى اليوم السابق، والتى بلغت 9.679 إصابة و665 وفاة.





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