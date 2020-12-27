روسيا : إصابة رئيس حكومة القرم بكورونا و73 وفاة فى موسكو

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أكد جوتسانيوك، 54 عامًا، الذى ترأس حكومة القرم فى أكتوبر العام الماضى، عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه يخضع أسبوعيًا لفحوصات كورونا، وجاءت نتائج آخرها إيجابية.
وأضاف أنه دخل الحجر الصحى، وقرر الحصول على إجازة من العمل خلال فترة الإصابة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه يواصل أداء مهامه عن بعد بالتنسيق مع رئيس جمهورية القرم سيرجى أكسيونوف.
ومن جهة أخرى، أكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى موسكو، تسجيل 73 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة فى العاصمة الروسية إلى 10.913 شخصًا، ارتفاعًا من 10.840 حالة فى السابق.
وتبقى موسكو أكبر بؤرة تفشى لفيروس كورونا فى روسيا، حيث سجلت المدينة حتى الآن 779.584 إصابة مؤكدة، بينها 599.541 حالة شفاء.
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