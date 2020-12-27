زلزال بلغت قوته 6.4 درجات يضرب ولاية ”ألازيغ” شرقي تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز ولاية ألازيغ شرقي تركيا.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين. وفي البداية ذكر المركز أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجات.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن جراء الزلزال وأن الفرق المختصة متواجدة على عين المكان.
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