مقتل وإصابة 14 شخصا في حادث طعن شمال شرقي الصين

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم بسكين وقع بمدينة "كاييوان" في مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين. وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، فيما تم نقل المصابين، بينهم ضابط شرطة شارك في عملية القبض على المشتبه فيه، إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.

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