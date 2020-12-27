الصحة العراقية تلوح بفرض حظر التجول وتؤكد عدم وجود إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عدم وجود إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن فرض حظر التجوال يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل أول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد"، مشيرا إلى أن "الجرعة الأولى سيصل تعدادها الى مليون ونصف المليون".
وأضاف البدر أن "لقاح فايزر تم تأكيده بأنه فعال ضد السلالتين كوفيد - 19 و- 20"، موضحا أن "وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن اخر المستجدات بجميع ما يخص كورونا".
وبشأن حظر التجول، قال المتحدث باسم الصحة إن "فرض الحظر يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية، وأن اللجنة العليا للصحة والسلامة اتخذت مؤخرا إجراءات احترازية تحسبا لظهور إصابات بالسلالة الجديدة"، نافيا في الوقت نفسه "ظهور أي إصابة بالفيروس الجديد".
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