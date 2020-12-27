صحة دبي تبدأ أضخم حملة تطعيم ضد كورونا في المنطقة

بدأت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، أضخم حملة من نوعها على مستوى المنطقة ضد فيروس كورونا، من خلال التطعيم بلقاح فايزر بيونتيك، في 5 مراكز صحية إضافة لمستشفى حتا.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، شهدت المراكز الستة منذ بداية إطلاق الحملة، إقبالًا شديدًا من المواطنين والمقيمين وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وأعطت الهيئة الأولوية في المرحلة الأولى لفئتين، هما الأولى كبار السن من المواطنين والمقيمين فوق 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

وبعد ذلك الفئة الثانية خط الدفاع الأول في القطاعين العام والخاص، والفئة الثالثة الموظفون في الوظائف الحيوية والحساسة، والفئة الرابعة كل من يرغب بأخذ اللقاح وستكون أولوية التطعيم للفئات الثلاث الأولى.

وكانت هيئة دبي اعدت خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى، وذلك عقب اعتماد لقاح فايزر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتسجيله من قِبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن التطعيم اختياري، ويمكن الحصول على لقاح فايزر عبر مواقع التطعيم وفقًا للخطة المُعتمدة.

يذكر أن دبي تسلمت، الأربعاء الماضي، أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن شحنة لقاح "فايزر" نقلت جوا من بروكسل إلى دبي، عبر رحلة للإمارات للشحن الجوي، التابعة لطيران الإمارات.