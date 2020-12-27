زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مناطق شرقي تركيا.

وأفاد مرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، بأن الزلزال وقع على عمق كيلومترين (1.2 ميل).

وأبلغ المركز الأوروبي في البداية أن قوة الزلزال تبلغ 5.3 قبل أن يعدلها إلى 6.4 درجة.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، قد أعلنت، أمس السبت، أن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيغ شرق تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في قضاء سيفريجة التابعة إلازيغ، على عمق 11.57 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وتسبب الزلزال الذي وقع في إلازيغ بحالة من الذعر في المنطقة حيث شعرت به المحافظات والمناطق المحيطة.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ أنها لم تتلق أي بلاغ سلبي بعد الزلزال.

وخلال الفترة الماضية، شهدت تركيا وخاصة شرق البلاد سلسلة من الزلازل المدمرة ضرب آخرها ولاية إزمير وأودى بحياة 116 شخصا.