أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تسعى لتطعيم أكثر من مليوني شخص ضد كورونا خلال شهر، وفق ما أفادت به صحف عبرية.
وقال نتنياهو إنه "خلال هذا الأسبوع، أبلغت مسؤولي الشركات التي تزودنا باللقاحات أن هدفنا هو تطعيم 150 ألف شخص يوميًا اعتبارا من الأسبوع القادم، وهذا يعتبر رقما قياسيا عالميا"، ما يعني إن نتنياهو يسعى لتطعيم ربع السكان في الأراضي المحتلة.
ويأتي اعتماد إسرائيل على الشركتين الأمريكيتين الكبيرتين في فعالية لقاحهما وهما "فايزر" و"مودرنا"، اللتان طلبت إسرائيل منهما 14 مليون جرعة من اللقاح.
ورغم الكمية المطلوبة، أبدت الشركتان عزمهما على توفير المطلوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تستهدف 150 ألف شخص يوميًا.. إسرائيل تعلن أكبر حملة تطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.