إيران سر الأزمة.. حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية ويضغط للحصول على النسبة الأكبر

لا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متعثرًا، بعد تبادل الاتهامات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الذي رجّحت مصادر احتمالية سفره إلى باريس لقضاء إجازة الأعياد مع عائلته، ما يشير إلى إمكانية توقف التأليف.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن مصادر من داخل المعارضة اللبنانية قولها إن "الأصابع الإيرانية واضحة في عرقلة الولادة الحكومية"، مؤكدة أن هذا يظهر بسبب الضغوطات التي يمارسها "حزب الله" على الرئيس عون، للحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الجديدة، للإمساك بقرار الحكومة.

وأوضحت المصادر أن "الحكومة لن ترى النور إلا وفق التوقيت الإيراني، وبالتالي فإنه لا مواعيد محددة لإمكانية التوافق على الحكومة الجديدة".

وأكدت أنها في انتظار ما ستسفر عنه طبيعة التطورات الإقليمية وما يتصل منها بالوضع اللبناني.

ومن جانبه، قال النائب السابق فارس سعيد إن "التأخير في تشكيل الحكومة يرجع إلى أسباب لها علاقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية"، معتبرا أن “الأسباب الداخلية المقدمة غير مقنعة ولا أحد يريد مواجهة هذا الواقع، وكذلك لا أحد يريد مواجهة حزب الله وستبقى الأوضاع كما هي".

وكان سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبناني المكلف، حذر في وقت سابق من خطورة تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث يمثل ذلك ضغطا علي البلاد.

وقال الحريري، في تغريدة معربا فيها عن تطلعاته بأن تنتهي أزمات لبنان خلال العام الجديد: "ميلاد جديد أعاده الله على اللبنانيين عمومًا، وأبناء الطوائف المسيحية خصوصا، بأيام افضل تحمل بشرى السيطرة على جائحة كورونا".

وأضاف: "أمل بأن يلهم الله البعض لنتوصل إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار وبدء ورشة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ".