نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا بألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 13755 حالة، ووصل إلى مليون و640858 في المجمل، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا.

وأعلن المعهد الألماني، أنه سجل 356 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 29778.

ومن المقرر أن تنطلق حملة التطعيم الشاملة ضد كورونا في ألمانيا اليوم 27 ديسمبر، مع إعطاء الأولوية لمن هم فوق سن 80 عاما ولموظفي دور رعاية المسنين ولأعضاء الفرق الطبية الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس.

وقالت السلطات الألمانية، إنه سيتم اعتماد اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية.