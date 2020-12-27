كورونا يوقع 80.4 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 80 مليونًا و351 ألف إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم.





وبحسب البيانات، ارتفعت أعداد المتعافين من الإصابة بالوباء إلى 45.4 مليون، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى المليون و757 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

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