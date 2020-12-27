رسميًا.. الاتحاد الأوروبى يطلق حملة تطعيم شاملة ضد كورونا

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جدة - نرمين السيد - وكانت دول الاتحاد الأوروبى بدأت عملية استلام الشحنات الأولى من لقاح "فايزر ـ بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا على مدار اليومين الماضيين، وسط إجراءات حراسة مشددة.
وتسلمت فرنسا أولى شحنات اللقاح، أمس السبت. فيما تسلمت إيطاليا أولى شحناتها أول أمس الجمعة، وسط حراسة مشددة، ووصلت الشحنة إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة لقوات الدرك الوطنى الإيطالية فى شمال العاصمة روما.
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