مقتل شخصين من قوات الأمن الأفغانية فى اشتباكات بإقليم باكيتا

جدة - نرمين السيد - قال قائد شرطة الإقليم بالنيابة لطف الله كمران، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن الاشتباكات وقعت ليل أمس السبت فى مدينة "جرديز" عاصمة الإقليم، بعد أن فتح مسلحون النار على قوات الانتفاضة العامة.
واتهم كمران حركة "طالبان" بالوقوف وراء الهجوم، مشيرا إلى أن منفذيه كانوا يرتدون قناع دون أن يعطى المزيد من التفاصيل حول الهجوم.
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