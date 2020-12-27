مقتل 4 جنود باكستانيين فى تحطم مروحية عسكرية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له بعد منتصف الليل، قال الجيش الباكستانى، إن المروحية تحطمت فى منطقة جيلجيت -بالتستان لأسباب فنية، لافتًا إلى أن الطاقم كان يقوم بنقل جثمان جندى عندما تحطمت المروحية، حسبما نقلت مواقع محلية.

وليست الحادثة هى الأولى من نوعها لطائرات الجيش الباكستانى هذا العام، إذ تعرضت طائراته لعدة حوادث خلال 2020، أثناء قيامها بمهام تدريبية أو غير ذلك من المهام.

وتحطمت مقاتلة من طراز "إف 16" تابعة لسلاح الجو الباكستانى فى العاصمة فى مارس الماضى، ما أسفر عن مقتل الطيار. كما لقى طياران حتفهما بعد تحطم مروحيتهما العسكرية فى إقليم البنجاب شمال شرقى البلاد فى أبريل الماضى، وتحطمت طائرة ميراج فى فبراير أثناء مهمة تدريبية.