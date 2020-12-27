أمريكا تقترب من 19 مليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة إلى 18 مليونًا و942 ألفًا و524 حالة، فيما بلغت حصيلة وفيات الفيروس 331.740 حالة، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 1.488 وفاة جديدة، و187.392 إصابة مؤكدة. ولم تعد نيويورك الولاية الأكثر تسجيلا للإصابات فى أمريكا، إلا أنها مازالت الولاية الأكثر تسجيلاً للوفيات جراء الجائحة، بإجمالى 37.286 وفاة، تليها تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسى على الترتيب. وتتصدر كاليفورنيا الولايات الأمريكية من حيث أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بإجمالى مليونين و88 ألفاً و918 حالة، تليها تكساس وفلوريدا وإلينوى ثم نيويورك. وبحسب "إفى"، يتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية "IHME" فى جامعة واشنطن، أنه بحلول رحيل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة فى 20 يناير المقبل، ستكون وفيات كورونا فى الولايات المتحدة بلغت ما بين 420 ألف وفاة، وترتفع إلى 560 ألف حالة بحلول أبريل 2021.

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