السودان يعلن السيطرة على معظم الأراضى الحدودية مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير الإعلام السودانى: "نحن نؤمن بالحوار لحل أى مشكلة، لكن جيشنا سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضينا، حاليًا استعاد جيشنا ما بين 60 إلى 70% من الأراضى السودانية".

وأضاف: "القوات السودانية تحركت بشكل دفاعى، وتوقفت الاشتباكات خلال اليومين الماضيين"، موضحًا أن "تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التى هاجمته ليست لميليشيا بل قوات نظامية".

وتصاعدت حدة التوترات فى المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا، أوائل نوفمبر الماضى، خاصة بعد فرار أكثر من 50 ألف لاجئ إثيوبى إلى شرق السودان.

وتركزت الخلافات على الأراضى الزراعية فى منطقة الفشقة، التى تقع ضمن الحدود الدولية للسودان، واستولى عليها ميليشيات إثيوبية منذ فترة طويلة، بدعم من قوات الجيش الإثيوبى.

وبدأت الاشتباكات المسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية فى الأسابيع الأخيرة، وأجرى البلدان محادثات هذا الأسبوع فى الخرطوم حول مسألة ترسيم الحدود.