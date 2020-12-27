الجيش الباكستاني يعلن مصرع 4 في تحطم مروحية عسكرية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل جنديين وطيارين اثنين، في تحطم مروحية تابعة له في المناطق الشمالية للبلاد.

وقال الجيش في بيان صدر في وقت متأخر السبت، إن ”المروحية تحطمت لأسباب فنية خلال عملية إجلاء ضحايا في منطقة منيمارغ الواقعة بإقليم غلغت بلتستان“، موضحا أن ”الطيارين الرائد م. حسين، والرائد أياز حسين، والجنديين إنزمام ألام، ومحمد فاروق، لقوا مصرعهم في الحادثة.“

وبحسب البيان، فإن المروحية كانت في عملية إجلاء جثة تعود للجندي سيبوي عبد القادر لنقلها إلى مستشفى عسكري في سكاردو عندما وقعت الحادثة.