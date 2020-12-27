مقتل شخص واصابة 5 اخرين جراء إطلاق نار في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار أثناء تصوير فيديو غنائي في مدينة لين، بولاية ماساتشوستس الأمريكية. وبحسب فوكس نيوز الأمريكية فإن الحادث وقع في منطقة كوينسي تيراس وشارع واشنطن. وقالت الشرطة إن إطلاق النار جاء خلال تسجيل فيديو موسيقي، الذي تحول إلى عنف بين الحاضرين، وجرى إطلاق نار أسفر عن إصابة عدة أشخاص، حالة اثنين منهم حرجة. ولاتزال التحقيقات جارية.

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