بوتين: روسيا على استعداد دائم لتقديم المساعدات الإنسانية المجانية للدول الأخرى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده على استعداد دائم لتقديم المساعدة الضرورية مجانًا، وليس من أجل المنفعة السياسية.

وقال بوتين - خلال كلمة تهنئة بمناسبة عيد عمال الإنقاذ في روسيا اليوم /الأحد/ - "إنكم تقومون بمهمة نبيلة بالغة الصعوبة، تعملون من خلالها على تنظيم المساعدة الإنسانية لسكان ناجورني كاراباخ".

وأضاف الرئيس الروسي "لقد أجرت وزارة الطوارئ الروسية خلال الثلاثين عامًا الماضية فقط أكثر من 500 عملية إنسانية خارج روسيا".. وتابع قائلا "أن العالم كله يعرف أن روسيا ستقدم المساعدة، وستوجه عمال الإنقاذ والخبراء إلى الأماكن الأكثر معاناة، وستنقل الغذاء والدواء والملابس، وستقدم المساعدة الطبية والنفسية الطارئة لليائسين.. وستفعل كل ذلك مجانًا وليس من أجل منفعة سياسية ما".