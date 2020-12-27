زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ولاية "ألازيغ" شرقي تركيا

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب ولاية (ألازيغ) شرقي تركيا.

وقال المركزـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)ـ إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن جراء الزلزال، وأن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحدث.