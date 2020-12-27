نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 121 إصابة بكورونا في تايلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الأحد، 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.

وتشمل حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 94 إصابة بسبب عدوى محلية، و18 حالة إصابة لعمال مهاجرين، مرتبطة بتفشي الفيروس في سوق المأكولات البحرية في ساموت ساخون، وهي مقاطعة تقع بجنوب غرب العاصمة بانكوك.

وأوضح المتحدث باسم فرقة العمل المعنية بوباء فيروس كورونا في البلاد، تويسين ويسانويوثين، أن نحو 36 إصابة محلية كانت في مقاطعة رايونج، مرتبطة بمكان "قمار"، وأضاف: "الأرقام تعكس انتشارا أكبر، ولكن لدينا المزيد من المعرفة والقدرة" ، موضحا أن "السلطات مستعدة للتعامل مع الأعداد المتزايدة".

ويذكر تايلاند سجلت في المجمل 55902 إصابة بكورونا، و793 حالة وفاة بسبب الفيروس.